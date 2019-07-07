Рыболовов со всей страны собрал фестиваль ухи. Провели его в селе Слобозия Душка Криулянского района.
Хороший рыбак должен уметь рыбу не только поймать, но и приготовить, уверен Олег Калиникин из Криулян.
"Сперва я приготовил бульон из фазана, в который добавил затем рыбу и все необходимые ингредиенты. Такая уха называется царской", - поделился рыболов Олег Калиникин.
Штефан Каланча рыбачит с детства. Для состязания он приготовил уху по собственному рецепту.
"Добавляем в кипящий бульон приправу, черный перец и лавровый лист. 10-15 минут варим в нем морковь и лук. Приготовленную первую порцию рыбы достаем и кладем вторую", - рассказал рыболов Штефан Каланча.
65-летний Ион Олтяну знает множество рецептов ухи.
"Есть сотни рецептов блюда, и у всех разные названия на разных языках. Венгры готовят великолепную заму, которую нельзя сравнивать с русской ухой. Преимущество русской ухи в том, что для нее используют множество сортов рыбы", - отметил рыболов Ион Олтяну.
Перед жюри стояла весьма непростая задача. Каждая уха была на славу. К слову, среди судей был и знаменитый Юрий Садовник, заядлый охотник и рыболов.
"Уха, на мой вкус, прекрасная. Очень хорошо, молодцы", - сказал музыкант Юрие Садовник.
Участники фестиваля сумели удивить даже самых изощренных знатоков. Приготовили, например, пельмени с ухой. Победителям достались заслуженные награды.
Гран-при и титул короля рыбаков получил Иону Бузилэ из села Балабанешты Криулянского района.
"Уха была очень вкусной, мамалыга - пальчики оближешь. Кроме того я приготовил фотостенд", - заявил рыболов Ион Бузилэ.
Для самих участников фестиваля - это не только состязание, но и возможность обменяться опытом, а также поделиться занимательными историями.
"Это возможность встретиться с другими рыбаками, пообщаться, обменяться рецептами".
"Это встреча друзей за щедрым застольем, пообщаться, принять гостей".
"Я не большой поклонник рыбалки, а вот готовить уху и жаренную рыбу с мамалыгой мне нравится".
Фестиваль ухи проходил в нашей стране впервые. Организовало его Криулянское отделение Общества охотников и рыболовов.
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