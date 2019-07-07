О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы. ФОТО
// фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
11:54, 07 Jul 2019
просмотров 122 | комментариев 0

В Чернобыльской зоне в июле расцвели желтая и водяная лилии, которые находятся на территории Украины под особой охраной из-за своего крупного размера.

"Кувшины желтые (кувшинка желтая) – многолетнее водяное растение с толстым ползучим корневищем. Встречается в стоячих и медленно текучих водах. Цветет в июне-июле. Плод - кувшинообразная коробочка. Корневищем и листьями кувшинок питаются бобры, водяные крысы, выдры и другие животные, а семенами – водоплавающие птицы. Все части растения в сыром виде являются ядовитыми. Используются в народной медицине. Кувшинка желтая занесена в Зеленую книгу Украины, куда входят растения редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, и типичные природные растительные группировки, которые подлежат охране", - сообщают в Facebook специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. 

Специалисты отмечают, что кувшинки Чернобыля – крупнейшие цветы украинской флоры. Диаметр растения достигает 15 см, а корневища могут расти на дне водоема на глубине до 5 м., пишет УНИАН.

Очевидцы делятся впечатлениями о том, что на ночь красивые цветы опускаются на воду, а с восходом солнца распускают свои прекрасные лепестки.

Кувшинки широко используют в научной и народной медицине. Цветут они, как правило, на протяжении трех летних месяцев.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для деловых начинаний. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...