Месси пожаловался на коррупцию в футболе и отказался от медали Кубка Америки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от медали за третье место в Кубке Америки.

Месси, который получил красную карточку в матче за бронзу против Чили, не появился на церемонии награждения и отсутствовал на командном фото, пишет УНИАН.

Снимок опубликовал Goal.com в Twitter.



Позже Месси объяснил, почему не пошел получать медаль.

"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение, а нам - выйти в финал. Футбол разрушен. Нужно говорить правду", - сказал Месси, которого в Twitter цитирует журналист Рой Немер.



Аргентинец также выразил уверенность в том, что Бразилия выиграет домашний Кубок Америки: "Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".



