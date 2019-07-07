Известны подробности о молдаванине, который развращал детей на одесском курорте и записывал на видео

Стали известны подробности о 53-летнем молдаванине, которого задержали в Одесской области по подозрению в развращении малолетних девочек. Проживая в селе Грибовка, он сдавал жильё в аренду, после чего пытался войти в доверие к детям отдыхавших.

Мужчину уличила киберполиция, ведь тот размещал снятое фото и видео на закрытых форумах в DarkNet. Обычно его жертвами становились девочки в возрасте от 5 до 9 лет, которые вместе с родителями приезжали на отдых в Одесскую область, сообщает ТСН.

"Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео была 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Следовательно, во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца причастного к развращению детей и создании детской порнографии", - говорится в сообщении.



Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

В полиции выяснили, что имея вид на жительство, он занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.

"Втираясь в доверие к малолетним, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял их к половым сношениям. Все действия он фиксировал на фото и видео. Полученные материалы размещал на закрытых специализированных форумах в DarkNet", - добавили правоохранители.

На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех малолетних девушек, ставших его жертвами.

Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.