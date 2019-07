Принц Гарри и Меган Маркл, в нарушение монарших традиций, пригласили на церемонию только самых близких. Как отмечает Independent, на крещении, которое совершал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, присутствовало менее 25 человек, передает life.

По желанию родителей малыша, который появился на свет два месяца назад, имена крёстных Арчи держатся в тайне.

На крестинах правнука из-за крайне плотного графика встреч и визитов не присутствовала королева Елизавета II.

Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая.

