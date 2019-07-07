Герцог и герцогиня Суссекские крестили сына Арчи. Таинство прошло в часовне в Виндзорском замке.
Принц Гарри и Меган Маркл, в нарушение монарших традиций, пригласили на церемонию только самых близких. Как отмечает Independent, на крещении, которое совершал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, присутствовало менее 25 человек, передает life.
По желанию родителей малыша, который появился на свет два месяца назад, имена крёстных Арчи держатся в тайне.
На крестинах правнука из-за крайне плотного графика встреч и визитов не присутствовала королева Елизавета II.
Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая.
Today, The Duke and Duchess of Sussex’s son Archie was christened at Private Chapel at Windsor Castle.
Комментарии
- Звезда "Диснея" Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
- Дерматолог раскритиковал популярные средства против солнечных ожогов
- Умер один из основателей музыкального стиля боссанова
- В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы. ФОТО
- В Нидерландах проведут реставрацию знаменитой картины Рембрандта
- В США под видом флешмоба на День независимости украли вещи на $30 тысяч
- В Словении установили деревянный памятник Мелании Трамп
- Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире
- Рабочие спасли собаку, прожившую в канализационной яме восемь лет
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- Жители Телешовки жалуются на фермера, который разбил сад слишком близко к селу и активно использует пестициды
- Звезда "Диснея" Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
- Трагедия в селе Ялпуг: мужчину подозревают в убийстве соседа
- Звезда "Игры престолов" получил ученую степень
- Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
- В Сети требуют выхода блока ACUM из альянса с социалистами
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- Анатолий Кириллов: во втором отчете Kroll фигурирует компания, причастная к "российскому ландромату"
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Мертвый мальчик в чемодане в Черновцах: названа вероятная причина смерти
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei