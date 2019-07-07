Звезда "Игры престолов" получил ученую степень

Шотландский актёр Ричард Мэдден, наиболее известный по ролям в таких сериалах, как "Игра престолов" и "Телохранитель", стал обладателем почётной степени доктора в области искусств. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

На торжественной церемонии, прошедшей в Королевской консерватории Шотландии, 33-летний актёр признался, что в своё время вынужден был пропустить выпускной из-за работы, пишет life.

— Сейчас я чувствую себя по-особенному — будто сегодня мой выпускной, пришедший с 12-летним опозданием, — отметил он.