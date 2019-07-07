Трагедия в селе Ялпуг: мужчину подозревают в убийстве соседа

64-летнего мужчину подозревают в убийстве соседа. Трагедия произошла вчера, около 11:20 в селе Ялпуг Чимишлийского района.

По данным полиции, подозреваемый выстрелил в 46-летнего соседа, который пришел к нему, чтобы помочь нарубить дрова. От полученных травм мужчина скончался.

На данный момент не ясно, что заставило подозреваемого совершить преступление. Полиция расследует дело.

Известно, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.