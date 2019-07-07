Звезда "Диснея" Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на представителя семьи молодого человека.

По его словам, Бойс скончался во сне из-за приступа, который стал результатом продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются, пишет life.

Известность актёру принесли такие фильмы, как "Зеркала" и "Одноклассники". Также он принял участие в мюзикле "Наследники" и сериале "Джесси".