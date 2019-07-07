Жители Телешовки жалуются на фермера, который разбил сад слишком близко к селу и активно использует пестициды

Жители коммуны Телешовка Дондюшанского района ищут справедливости. Они жалуются на одного из местных фермеров, который разбил сад слишком близко к селу. Он активно использует пестициды, которые с грунтовыми водами попадают в колодцы и огороды.

Сад от хозяйских участков отделяет только дорога. После дождей зараженная пестицидами вода беспрепятственно стекает в грядки.

"Последние три года он опрыскивает сад по 20 раз. Использует по четыре препарата. На четыре гектара это около тонны. И так после каждого дождя", - отметил житель Телешовки Владимир Оргян.

"Он говорит, что использует биопрепараты. Но мы сами фермеры и разбираемся в химикатах и удобрениях. Так что точно знаем, что сорняки под деревьями за четыре-пять дней биопрепаратами не вывести", - добавил житель Телешовки Анатолие Оргян.

Селяне опасаются пить колодезную воду и вынуждены покупать бутилированную.

"Отравленная химикатами вода попадает в колодцы. Так что мы больше не пьем воду из колодцев. Используем ее только для стирки. А питьевую воду покупаем".

"Соседка вышла ночью, часа в два, подышать воздухом и заметила, что они опрыскивают сад. Сейчас они уже и ночью опрыскивать".

Владелец сада между тем настаивает, что никаких норм и стандартов не нарушает.

Мэр села согласился прокомментировать ситуация, но когда съемочная группа прибыла в Телешовку, его на месте не было. Поговорить удалось только с секретарем мэрии.

"Мы предупредили владельца сада и жителей села о необходимости соблюдения мер безопасности. Мэр неоднократно предупреждал владельца сада. Он лично побывал на месте и убедился, что опасность действительно существует", - заявила секретарь мэрии Лучия Дэнилэ.

Жители Телешовки подали жалобы в Национальное агентство продовольственной безопасности и Государственную экологическую инспекцию. Садоводу выписали несколько штрафов, но мера результатов не дала. Сейчас селяне судятся с садовом. Дело находится в Дондюшанском суде.