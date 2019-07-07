Формально современные автомобили не боятся жары – во всяком случае, типичной для украинского климата. Но некоторые особенности в поведении техники при + 35 С и выше уже не исключаются. Особенно, если машина не очень новая.
Конкретный отказ какой-то из систем, даже в жаркую погоду – это все-таки признак неисправности автомобиля, и жара по большому счету тут ни причем, она лишь помогла появиться проблеме. Но кроме явных неисправностей, высокая температура воздуха провоцирует необычное поведение автомобиля, пишет Вести-UA.
К счастью, от солнца машины расплавиться не могут: автомобили на фото пострадали не от жары, а из-за теплового облучения от близкого пожара.
Необычный звук под капотом. Скорее всего, вы слышите ровный и мощный гул вентилятора (вентиляторов) охлаждения радиатора. При более-менее умеренной “забортной” температуре этот принудительный обдув включается редко, например, в пробках, поскольку системе охлаждения обычно достаточно естественного набегающего потока воздуха.
А в жару горячий воздух не так эффективно отбирает тепло у горячего радиатора, и электровентилятор включается чаще и на более долгие периоды. В общем, это нормально – переживать не стоит.
Парктроник сошел с ума. Непрерывный писк парктроника после стоянки машины на солнце – еще одно нередкое явление для жаркого лета. Причем оно имеет место не только в случае с дешевыми китайскими комплектами, а порой и на автомобилях с заводским парктроником. В большинстве случаев дело в перегреве датчиков, в цепи которых возникает ложный сигнал, и через пару минут после начала движения, когда бампер охладится, все приходит в норму. Но если ложная тревога досаждает даже при вполне привычных +25 С +30 С, придется или заменить датчик, или перенастроить систему.
Высокая температура иногда провоцирует ложный сигнал в цепи датчиков парктроников. Обычно после охлаждения проблема уходит.
Необычный запуск. На автомобиле, который постоял некоторое время на солнцепеке, двигатель может запускаться непривычно: только после долгого вращения стартером, или с кратковременными чиханиями и рывками. Для упомянутых условий это более-менее нормально: дело в том, что из нагретых топливных магистралей испарилась часть бензина, и бензонасосу нужно время, чтобы закачать новую порцию топлива из бака. После запуска все будет в порядке – насос и магистрали будут охлаждаться топливом, подаваемым под давлением из бака.
Кондиционер не справляется. Увы, как раз в жару и есть самое время проявить себя неисправностям кондиционера или климат-контроля. Снижение эффективности охлаждения воздуха – следствие назревающих проблем в системе. Это может быть банальное загрязнение теплообменника «кондишина», или требующий замены осушитель системы, или потеря части хладагента из системы. В любом случае придется обращаться к специалистам.
Проветривание – эффективный способ снизить температуру в салоне, нагревшемся под прямыми солнечными лучами.
Старайтесь не нагревать вашу машину в самые жаркие дни – прячьте ее в тень, в гараж или на крытую парковку. Даже если прямых технических проблем перегрев на солнце не принесет, ускоренному старению машины в целом жара точно посодействует: многие материалы (в первую очередь резина и пластмассы) не любят высоких температур, и подвергаясь нагреву, теряют свои свойства скорее, чем обычно.
Комментарии
- Звезда "Диснея" Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
- Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
- Дерматолог раскритиковал популярные средства против солнечных ожогов
- Умер один из основателей музыкального стиля боссанова
- В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы. ФОТО
- В Нидерландах проведут реставрацию знаменитой картины Рембрандта
- В США под видом флешмоба на День независимости украли вещи на $30 тысяч
- В Словении установили деревянный памятник Мелании Трамп
- Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире
- Рабочие спасли собаку, прожившую в канализационной яме восемь лет
- Названа опасная доза молочных продуктов
- До смерти забил железным ломом: жителя села Киркаешты подозревают в убийстве собутыльника
- Павел Филип встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове
- Мощный взрыв разрушил торговый центр в США
- На Аляске горят леса из-за рекордной жары
- В Сети требуют выхода блока ACUM из альянса с социалистами
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei