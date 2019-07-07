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Эксперты рассказали, каких проблем можно ожидать от машины в жару
// фото: из открытых источников
13:58, 07 Jul 2019
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Формально современные автомобили не боятся жары – во всяком случае, типичной для украинского климата. Но некоторые особенности в поведении техники при + 35 С и выше уже не исключаются. Особенно, если машина не очень новая.

Конкретный отказ какой-то из систем, даже в жаркую погоду – это все-таки признак неисправности автомобиля, и жара по большому счету тут ни причем, она лишь помогла появиться проблеме. Но кроме явных неисправностей, высокая температура воздуха провоцирует необычное поведение автомобиля, пишет Вести-UA.

К счастью, от солнца машины расплавиться не могут: автомобили на фото пострадали не от жары, а из-за теплового облучения от близкого пожара.

Необычный звук под капотом. Скорее всего, вы слышите ровный и мощный гул вентилятора (вентиляторов) охлаждения радиатора. При более-менее умеренной “забортной” температуре этот принудительный обдув включается редко, например, в пробках, поскольку системе охлаждения обычно достаточно естественного набегающего потока воздуха.

А в жару горячий воздух не так эффективно отбирает тепло у горячего радиатора, и электровентилятор включается чаще и на более долгие периоды. В общем, это нормально – переживать не стоит.

Парктроник сошел с ума. Непрерывный писк парктроника после стоянки машины на солнце – еще одно нередкое явление для жаркого лета. Причем оно имеет место не только в случае с дешевыми китайскими комплектами, а порой и на автомобилях с заводским парктроником. В большинстве случаев дело в перегреве датчиков, в цепи которых возникает ложный сигнал, и через пару минут после начала движения, когда бампер охладится, все приходит в норму. Но если ложная тревога досаждает даже при вполне привычных +25 С +30 С, придется или заменить датчик, или перенастроить систему.

Высокая температура иногда провоцирует ложный сигнал в цепи датчиков парктроников. Обычно после охлаждения проблема уходит.

Необычный запуск. На автомобиле, который постоял некоторое время на солнцепеке, двигатель может запускаться непривычно: только после долгого вращения стартером, или с кратковременными чиханиями и рывками. Для упомянутых условий это более-менее нормально: дело в том, что из нагретых топливных магистралей испарилась часть бензина, и бензонасосу нужно время, чтобы закачать новую порцию топлива из бака. После запуска все будет в порядке – насос и магистрали будут охлаждаться топливом, подаваемым под давлением из бака.

Кондиционер не справляется. Увы, как раз в жару и есть самое время проявить себя неисправностям кондиционера или климат-контроля. Снижение эффективности охлаждения воздуха – следствие назревающих проблем в системе. Это может быть банальное загрязнение теплообменника «кондишина», или требующий замены осушитель системы, или потеря части хладагента из системы. В любом случае придется обращаться к специалистам.

Проветривание – эффективный способ снизить температуру в салоне, нагревшемся под прямыми солнечными лучами.

Старайтесь не нагревать вашу машину в самые жаркие дни – прячьте ее в тень, в гараж или на крытую парковку. Даже если прямых технических проблем перегрев на солнце не принесет, ускоренному старению машины в целом жара точно посодействует: многие материалы (в первую очередь резина и пластмассы) не любят высоких температур, и подвергаясь нагреву, теряют свои свойства скорее, чем обычно.




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