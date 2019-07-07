В сезон отпусков растет спрос на услуги гостиниц для животных

В летний период гостиницы для домашних животных переполнены. Питомцев хозяева оставляют на время поездок на отдых. В специализированных приютах условия и уход на высшем уровне.

"Обычно приходят и говорят: Диана, помоги. Раньше я брала питомцев домой. И кошек, и собак", - рассказала владелица пансионата Диана Казанджиу.

Пансионат для домашних животных в Тогатине едва вмешает всех постояльцев. Летом здесь оставляют даже попугаев. Места бронируют заблаговременно.

"Животные у нас не дерутся, никакой агрессии. Как правило, все дружелюбные, игривые и спокойные", - добавила Диана Казанджиу.

Собак выгуливают трижды в день. Питание в пансионе не отличается от домашнего. Присмотр за постояльцами 24 часа в сутки.

"Если животное проходит курс лечения, то прерывать его не приходится. Мы его продолжаем", - сказала Казанджиу.

Этот пансионат особенно популярен среди иностранцев. Бриана Кац из США часто оставляет в нем трех своих собак и признается, что домой они возвращаются весьма неохотно.

"Это замечательное место. Наши собаки здесь счастливы. Работающие тут люди хорошо за ними присматривают", - отметила хозяйка собак Бриана Кац.

Нередко животных оставляют довольно на продолжительный срок. Например, на две недели. День пребывания в пансионате кошки стоит 90 леев, собаки - от 120 до 160. Питание оплачивается отдельно.