Мощный взрыв разрушил торговый центр в США

Мощный взрыв прогремел рядом с торговым центром The Fountains недалеко от города Форт Ладердейл. Одно из зданий полностью разрушено, пострадали около 20 человек, сообщает ABC News.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Тринадцать из около двадцати пострадавших госпитализированы, передает Корреспондент.

На видеозаписи видно, что в фитнес-центре выбиты окна, а соседнее здание оказалось полностью разрушенным. Один человек на зарядной станции Тесла был ранен разлетевшимися обломками.

"Была огромная вспышка света ... она освещала все небо. И это было громко... Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва.

Все предприятия в районе происшествия временно закрыты.