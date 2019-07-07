Павел Филип встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове

Исполняющий обязанности председателя Демократической партии Павел Филип продолжает поездки в регионы. Он встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове. Главный вопрос обсуждений - реформирование партии.

Как отмечает Павел Филип, местные активисты вносят много интересных предложений. Все они будут обобщены и изучены.

Ранее исполняющий обязанности председателя ДПМ побывал в Хынчештах, Рышканах и Глодянах.

27 июля в Кишиневе пройдет чрезвычайный съезд Демократической партии, на котором планируется избрать новое руководство и утвердить новую программу ДПМ.