57-летний мужчина из села Киркаешты Каушанского района, убил 34-летнего собутыльника после ссоры. Трагедия произошла вчера днем.
По данным полиции, подозреваемый несколько раз ударил жертву металлическим ломом.
После инцидента, мужчина со своим сыном попытались избивиться от тела.
Полиция расследует дело. Обстоятельства устанавливаются. В случаи, если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Комментарии
- Трагедия в селе Ялпуг: мужчину подозревают в убийстве соседа
- Известны подробности о молдаванине, который развращал детей на одесском курорте и записывал на видео
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- В Кишиневе ограблен филиал "Moldova Agroindbank"
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Сотрудники НЦБК задержали члена Комиссии по предоставлению гражданства Молдовы
- Таможенники предотвратили попытки контрабанды одежды и сигарет. ФОТО
- В Молдове задержали преступников, которые "лечили" наркозависимых препаратами от шизофрении
- Авария в Румынии: гражданин Молдовы выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. ВИДЕО
- В столице с автомобиля Toyota Prius украли противотуманные фары
- Названа опасная доза молочных продуктов
- До смерти забил железным ломом: жителя села Киркаешты подозревают в убийстве собутыльника
- Павел Филип встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове
- Мощный взрыв разрушил торговый центр в США
- На Аляске горят леса из-за рекордной жары
- В Сети требуют выхода блока ACUM из альянса с социалистами
- На Буюканах ограбили один из филиалов Moldova Agroindbank
- Медики назвали самые "токсичные" предметы в квартире
- Как выбрать талисман богатства для каждого знака Зодиака
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Многие получат премии или гонорары. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
|Banca Nationala a Moldovei