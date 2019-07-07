Названа опасная доза молочных продуктов

Оптимальное количество молочных продуктов в день для взрослого человека — 200 граммов. При этом, если превысить норму, эффект перестанет быть положительным. Об этом "Российской газете" рассказала врач Дарья Халтурина.

— Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестаёт быть положительным, — рассказала врач.

По её словам, йогурты, кефиры, творог, сыр и другие продукты более полезны, чем чистое молоко, которое, кстати, пожилым людям вообще не рекомендовано. Кроме того, молочные продукты могут способствовать профилактике возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры, передает life.