Ежегодно число абитуриентов колледжей сокращается на 10%

На десять процентов сокращается ежегодно число абитуриентов средне специальных учебных заведений. Учащимся колледжей и училищ предоставляют стипендии, общежитие, одноразовое питание и трудоустройство, однако тревожная тенденция сохраняется.

"Десять лет назад у нас был конкурс от четырех до восьми человек на место, сейчас конкурса практически нет", - заявила замдиректора Центра профподготовки Тамара Крецу.

В Центре профподготовки работников легкой промышленности спад интереса к среднему образованию объясняют демографическими причинами.

"Одна из причин – демографическая. Стало меньше рождаться детей, а значит, меньше поступающих. Многие родители забирают детей за рубеж", - отметила Тамара Крецу.

Центр обеспечивает стипендиям 70 % учащихся. Им предоставляют обед из трех блюд и комнаты в общежитии, плата за которые всего 96 леев в месяц.

"Кабинеты теоретической подготовки оборудованы компьютерами последнего поколения", - добавила Крецу.

Столичная профшкола №11 предлагает обучение слабовидящим и слепым.

"Из десяти выпускников по специальности оператор техподдержки на работу устраивается один-двое. И это прогресс. Ведь это люди, привыкшие к изолированному образу жизни. После учебы они могут интегрироваться в общество", - подытожил завотделом профшколы Анатол Болтнарь.

Запись на поступление в средне специальные учебные заведения начнется 15 июля.