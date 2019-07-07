В холодильнике магазина японских сладостей нашли тело студентки

Тело 18-летней студентки нашли в холодильнике японской кондитерской в ​Токио. Её могли задушить — об этом свидетельствуют травмы на шее, сообщает телерадиокомпания NHK.

По данным Департамента столичной полиции, инцидент произошёл в районе Аракава в магазине японских сладостей. Именно там 7 июля обнаружили тело первокурсницы Ибуки Кизу, передает life.

Управляющим магазина является 43-летний отец девушки. По некоторым данным, в ночь на 6 июля он позвонил своим родственникам и сказал, что "зарезал свою дочь в магазине и хочет умереть".

Мужчина был объявлен в розыск, однако впоследствии полиция нашла его тело. Токийское городское полицейское управление изучает обстоятельства смерти владельца японской кондитерской и предполагает, что мужчина покончил с собой после того, как убил свою дочь и поместил её тело в холодильник.