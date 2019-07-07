В Гонконге автомобиль врезался в витрину магазина, есть пострадавшие

По меньшей мере 10 человек пострадали в Гонконге после того, как в витрину магазина врезалось авто. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошёл в районе Чимсачёй в воскресенье, 7 июля. Около 13:30 по местному времени (08:30 по Молдове) на перекрёстке улиц Кэмерон-роуд и Чатем-роуд легковой автомобиль врезался в витрину магазина одежды, передает life.

В результате происшествия пострадало не меньше девяти прохожих. Один из них получил серьёзные травмы и потерял сознание, его госпитализировали. Сейчас о состоянии пострадавшего ничего не известно.

Что касается водителя транспортного средства, то он также был серьёзно ранен. Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи оказала ему всю необходимую медицинскую помощь. Примечательно, что, по данным местных СМИ, он не прошёл тест на алкогольное опьянение, после чего был задержан сотрудниками полиции.