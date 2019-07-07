Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гнядецки рассказал о четырех необычных способах получить солнечный ожог, пишет издание Medical Xpress.
Так, он указал, что в сельдерее, укропе, некоторых видах моркови, а также лайме встречается химическое вещество фурокумарин, которое при попадании в организм делает кожу более чувствительной к вредным солнечным лучам, передает вести.ru.
Кроме того, врач советует использовать солнцезащитный крем перед выходом на улицу даже в пасмурную погоду. Как отметил Гнядецки, тучи могут быстро рассеяться, и тогда шанс остаться под палящим солнцем и получить ожог возрастает в несколько раз.
Еще одной причиной ожога может быть то, что слой солнцезащитного крема на коже слишком тонкий. Дерматолог предупредил, что если крем содержит оксид титана или цинка, то на коже должен быть виден белый оттенок.
Он заявил также, что УФ-излучение активнее, когда человек находится у воды, на песке или снегу. По его словам, снег отражает почти вдвое больше УФ-излучения, чем трава, песок — на 15-20 процентов, а морская вода — на 25 процентов.
Гнядецки предупредил, что особенно опасен солнечный ожог в детском возрасте, поскольку он может нанести коже непоправимый ущерб, спровоцировав рак через 20 или даже 30 лет.
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