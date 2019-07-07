По меньшей мере шесть человек пострадало во время первого забега с быками на фестивале Сан-Фермин, который проводится в испанской Памплоне с 6 по 14 июля. Об этом сообщает региональное онлайн-издание Navarra.com.
Согласно предварительным данным, среди пострадавших четверо испанцев, а также двое граждан США. Наиболее серьёзные травмы — у 46-летнего жителя Калифорнии и у 40-летнего испанца, пишет life.
Первый забег не продлился долго. Ровно в восемь часов утра (7:00 по Молдове) быки вылетели из загонов и пронеслись по улице за 2 минуты и 41 секунду.
Напомним, что праздник Сан-Фермин проводится ежегодно уже больше восьми столетий и длится одну неделю. По традиции, фиеста в Памплоне начинается в полдень 6 июля в канун дня святого Фермина. Ежегодно фестиваль посещают до 3 млн человек. Во многом это связано с популярностью энсьерро — бега от разъяренных быков.
Практически ежегодно во время забегов в Памплоне получают травмы десятки человек. В прошлом году во время энсьерро пострадало минимум девять человек.
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