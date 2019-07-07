В Германии перевернулся рейсовый автобус: 40 человек получили ранения

Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения, сообщает издание Welt.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса, пишет РИА Новости.

Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.