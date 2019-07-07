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В Германии перевернулся рейсовый автобус: 40 человек получили ранения
// фото: из открытых источников
16:56, 07 Jul 2019
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Рейсовый автобус перевернулся близ немецкого города Лихтенау, 40 человек получили ранения, сообщает издание Welt.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на шоссе A44: водитель не справился с управлением, в результате автобус перевернулся. 40 человек пострадали. Серьезные ранения получили десять человек, в том числе двое водителей автобуса, пишет РИА Новости.

Причина, по которой водитель утратил контроль, пока неизвестна. Движение на шоссе оставалось перекрытым на протяжении четырех часов.




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