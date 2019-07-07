Остались одни стены: красивейшая историческая усадьба в селе Бахмут разрушается

Одна из красивейших исторических усадеб Молдовы - дом Чолак-Мальских в селе Бахмут - разрушается в забвении. От нее остались только стены.

Уроженец Бахмута архитектор Валериан Гросу давно изучает историю усадьбы польского помещика Мальского.

"Мы очень мало знаем об этой усадьбе. Особняк был построен в 1887 году. Здание в неоклассическом стиле. Об этом свидетельствуют сохранившиеся фрагменты портика на фасаде", - заявил архитектор Валериан Гросу.

Вернуть усадьбу к жизни взялась группа молодых энтузиастов.

"Все что осталось от здания, станет образцом для его восстановления. Восстанавливать дом будет на старом фундаменте. А затем планирует организовать тут туристический центр".

Молодые люди намерены создать сайт, посвященный усадьбе Чолак-Мальских и мобильный путеводитель по Бахмуту.

В Молдове более 60 старинных усадеб. Большая часть из них пустует и рушится.