Вышитые рубахи, венки и танцы: в селе Леордоая отметили Ивана Купала

Вышитые рубахи, венки и танцы - все, как в стародавние времена. Традиции веселой ночи Ивана Купалы возрождают в селе Леордоая Каларашского района. Одноименный фестиваль здесь проводят уже 18 лет. И каждый год он собирает множество гостей.

"Участницы коллектива с большой охотой выступают на этом фестивале. В нашей программе жемчужины фольклора наших родных мест".

Каждый год для фестиваля подбирают живописное место. Под вечер девушки на выданье приходят к озеру и опускают на воду венки из живых цветов.

"Мы пускаем венки по воде, а наши суженные должны их найти и повесить на заборы наших домов".

По легенде, избранника встретит та девушка, чей венок доплывет до середины озера.

"Я получила огромное удовольствие от этого прекрасного вечера. Рада, что традиции так бережно сохраняются".

"Я впервые в этих краях, и мне тут очень понравилось. Впервые в жизни я увидела весь обычай - от плетения венков до прощания с ним".

Ближе к полуночи небо озарил огромный костер. Это тоже - часть традиции, которая известна в наших краях со времен гето-даков, когда люди верили: в эту ночь небеса раскрываются и потусторонний мир входит в контакт с земным.