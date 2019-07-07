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На счастье и удачу: какие достопримечательности исполняют мечты
// фото: ТАСС
18:05, 07 Jul 2019
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Считается, что у многих памятников по всему миру надо загадывать желания. Так, в Петербурге влюбленные частенько пристают к атлантам на ступенях Малого Эрмитажа. Считается, что если потереть палец на ноге древнегреческого титана, повезет в любви и браке. Другие ловцы удачи умудряются дотянуться до Чижика-пыжика, который сидит в основании моста на реке Фонтанке. Обычно на постамент Чижика бросают монеты, но считается, что если погладить голову птичке, то желание сбудется наверняка.

В Японии, например, местом притяжения считается храм Сенсо-Дзи. Ежегодно в Токио его посещают около 30 млн туристов. Каждый тянется к местной статуе Будды. Изваяние, согласно древней легенде, помогает избавиться от всех болезней. Для тех, кто здоров и мечтает о денежном благополучии, работает атакующий бык на Уолл-Стрит в Нью-Йорке. Бронзовый здоровяк, которого по популярности в США уже сравнивают со статуей Свободы, называют биржевым талисманом. Неслучайно он стоит на главной финансовой улице мира. Интересно, что желающие обогатиться натирают не только рога и нос быка, но и его гениталии, передает Мир24.

Свое волшебное парнокопытное есть и в Италии. Это статуя-фонтан бронзового кабанчика во Флоренции. Еще с 18 века к нему приходят путешественники, чтобы загадать желание. Согласно примете, нужно положить в рот кабанчику монетку. Когда она упадет на решетку под фонтаном, тогда и сбудется загаданное. Усилить эффект поможет натертый нос.

В Вероне туристы пристают к статуе Джульетты. Она установлена возле дома девушки, где, если верить Шекспиру, родилась самая известная история о любви. Согласно поверью, если подержаться за правую грудь Джульетты, в скором времени найдешь свою вторую половинку.

В то же время в Париже идут к могиле Оскара Уайльда. Похоронен английский писатель на кладбище Пер-Лашез – его памятник в виде огромного крылатого сфинкса не спутаешь ни с одним другим. Сотни поклонниц творчества Уайльда оставили на сфинксе отпечатки своих губ - в надежде обрести большое и светлое чувство. Говорят, сбывается.




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