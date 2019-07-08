Большинство очистных сооружений в Молдове устарели

Более 90% существующих в Молдове очистных сооружений давно устарели.

Эксперты отмечают, что это сказывается не только на окружающей среде, но и на здоровье населения, ведь большая часть населенных пунктов страны снабжается водой из Днестра, Реута и Прута. Критическая ситуация сложилась в Комрате, Страшенах и Унгенах. Мэры этих населенных пунктов посетили современную очистную станцию в Теленештах, где встретились с возможными иностранными донорами.

"Наш город находится на берегу Прута. А очистные сооружения расположены в 15-ти километрах, и они в аварийном состоянии. Если мы не примем срочные меры, то в один день город с населением 40 тысяч жителей не сможет эвакуировать сточные воды. Мы разработали проект и смету. Строительство новой станции мощностью семь тысяч кубометров в день обойдется в 10-12 миллионов евро", - отметил мэр Унген Александр Амброс.

Этот вопрос мэры обсудили с послом США в Молдове и представителем USAID.

"Это важный проект с хорошими инвестициями. Мы не только помогаем людям, мы привлекаем инвесторов. Мы хотим посмотреть, как здесь внедрят проект, который станет примером не только для мэров ближайших населенных пунктов, но и для местных администраций всей страны", - заявил представитель USAID Брок Бьермэн.

"Конечно, возможности есть. Мы хотим сконцентрировать усилия на местах, работать со многими мэрами. У нас хорошее сотрудничество с представителями местных публичных властей, и мы хотим побывать во всех населенных пунктах страны", - подчеркнул посол США в Молдове Дерек Хоган.

Современную очистную станцию в Теленештах построили два года назад. Мэр города надеется, что в будущем к ней подключатся ближайшие к городу предприятия.

"У нас есть возможность расширится и в соседние населенные пункты. Вода возвращается в реку чистой. Можете себе представить, какие были бы проблемы, если бы не было этой станции", - добавил мэр Теленешт Вадим Лелик.

Мощность станции по очистке сточных вод в Теленештах составляет примерно 700 кубометров в день. Она обеспечивает водой более 11 тысяч граждан.