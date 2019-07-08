Полиция подтвердила появившуюся в СМИ информацию об ограбление банка

Полиция подтвердила появившуюся в прессе информацию о краже, которая произошла в коммерческом банке Moldova-Agroindbank. По данным правоохранителей, сумма ущерба достигает 30 миллионов леев.

Злоумышленники вскрыли 84 банковские ячейки, в которых хранились деньги, драгоценности и другое имущество.

В пресс-релизе Генерального инспектората полиции говорится, что кража была тщательно спланирована. Кроме того, отмечается, что в филиале банка не были соблюдены стандарты безопасности.

Ранее глава инспектората полиции Буюкан Лилиан Паскару заявил, что у правоохранителей уже есть несколько подозреваемых, однако деталей не представил.

Напомним, кража произошла в субботу между тремя и пятью часами утра, а вызов в полицию поступил в 9:25. Преступники проникли внутрь, обесточив здание и взломав металлическую решетку черного хода. Они также отключили камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.