Новое правительство начало работу с увольнений, назначая затем на ключевые должности своих родственников

Начали с расправы. Придя к власти, новое правительство первым делом принялось за увольнения, назначая затем на ключевые должности своих родственников. И это несмотря на то, что ранее депутаты альянса Санду-Додона неоднократно заявляли, что положат конец кумовству в госучреждениях.

Первое заседание альянса ПСРМ-ACUM прошло 8 июля. Тогда на должность спикера была утверждена Зинаида Гречаный, а новым премьер-министром стала Майя Санду. Некоторые министры при назначении нового кабмина отсутствовали, они принесли присягу позднее.

После того, как кресла в правительстве были распределены, начались увольнения госсекретарей и руководителей подведомственных учреждений. На их места были выдвинуты родственники и приближенные правительственных чиновников.

На пост главы Генерального инспектората полиции был назначен кум Андрея Нэстасе Георгий Балан. А министр иностранных дел Нику Попеску

отдал должность главы своего кабинета посаженному отцу Андрею Попову. Спустя несколько дней, Попов отказался от поста и заявил в эфире частного телеканала, что его назначение было незаконным. Владислав Кульминский, ведущий на телеканале Jurnal TV, который принадлежит посаженному отцу Андрея Нэстасе, беглому олигарху Виктору Цопе, был назначен Майей Санду советником по политическим вопросам.

Новым министром юстиции стал Станислав Павловский. Однако он подал в отставку спустя две недели после назначения. Тогда сотрудники министерства подтвердили, что он ни разу не явился на рабочее место и не был представлен подчиненным. Майя Санду признала ошибку, сославшись на спешку, в которой было создано правительство.

В то же время, в результате переговоров между ПСРМ и блоком ACUM, Санду и Нэстасе уступили социалистам стратегические области, касающиеся безопасности государства. Также депутаты альянса Санду-Додона вернули Службу информации и безопасности в подчинение президенту, хотя общество раскритиковало это решение. Оно считает, что таким образом Кремль будет контролировать силовые структуры Молдовы.

Более того, альянс ПСРМ-ACUM решил взять под контроль Центральную избирательную комиссию. Депутаты коалиции поддержали поправки в Кодекс о выборах, дающие парламенту право увольнять членов ЦИКа без окончательного решения суда. На этом вмешательство политиков в деятельность независимых учреждений не закончилось. Две недели назад Майя Санду посетила заседание Высшего совета магистратуры и пригрозила членам ВСМ увольнениями, если они в ближайшее время не отправят в отставку некоторых судей. После этого были уволены несколько судей, в том числе председатель Высшей судебной палаты Иона Друца и глава Кишиневского суда Раду Цуркану.

Депутаты альянса ПСРМ-ACUM намерены изменить и Закон о прокуратуре. Однако по этому вопросу у них возникли разногласия. Майя Санду хочет, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил европейский прокурор, а социалисты настаивают, что генпрокурором должен стать только гражданин Молдовы. Между тем, на Парламентской ассамблее Совета Европы Андрей Нэстасе проголосовал за возвращение России права голоса в ПАСЕ, чем вызвал критику со стороны общества. Поступоком Нэстасе были возмущены и некоторые его коллеги по альянсу.

Раскритиковало общество и заявление нового министра иностранных дел Нику Попеску. Он назвал вооруженный конфликт на Днестре "гражданской войной". На днях альянс ПСРМ-ACUM обнародовал второй отчет Kroll. Редакция нашего телеканала его не получила, документ отправили только СМИ, которые поддерживают новую власть. При этом названия некоторых компаний были заблюрены, а список выгодополучателей отсутствовал.