Начали с расправы. Придя к власти, новое правительство первым делом принялось за увольнения, назначая затем на ключевые должности своих родственников. И это несмотря на то, что ранее депутаты альянса Санду-Додона неоднократно заявляли, что положат конец кумовству в госучреждениях.
Первое заседание альянса ПСРМ-ACUM прошло 8 июля. Тогда на должность спикера была утверждена Зинаида Гречаный, а новым премьер-министром стала Майя Санду. Некоторые министры при назначении нового кабмина отсутствовали, они принесли присягу позднее.
После того, как кресла в правительстве были распределены, начались увольнения госсекретарей и руководителей подведомственных учреждений. На их места были выдвинуты родственники и приближенные правительственных чиновников.
На пост главы Генерального инспектората полиции был назначен кум Андрея Нэстасе Георгий Балан. А министр иностранных дел Нику Попеску
отдал должность главы своего кабинета посаженному отцу Андрею Попову. Спустя несколько дней, Попов отказался от поста и заявил в эфире частного телеканала, что его назначение было незаконным. Владислав Кульминский, ведущий на телеканале Jurnal TV, который принадлежит посаженному отцу Андрея Нэстасе, беглому олигарху Виктору Цопе, был назначен Майей Санду советником по политическим вопросам.
Новым министром юстиции стал Станислав Павловский. Однако он подал в отставку спустя две недели после назначения. Тогда сотрудники министерства подтвердили, что он ни разу не явился на рабочее место и не был представлен подчиненным. Майя Санду признала ошибку, сославшись на спешку, в которой было создано правительство.
В то же время, в результате переговоров между ПСРМ и блоком ACUM, Санду и Нэстасе уступили социалистам стратегические области, касающиеся безопасности государства. Также депутаты альянса Санду-Додона вернули Службу информации и безопасности в подчинение президенту, хотя общество раскритиковало это решение. Оно считает, что таким образом Кремль будет контролировать силовые структуры Молдовы.
Более того, альянс ПСРМ-ACUM решил взять под контроль Центральную избирательную комиссию. Депутаты коалиции поддержали поправки в Кодекс о выборах, дающие парламенту право увольнять членов ЦИКа без окончательного решения суда. На этом вмешательство политиков в деятельность независимых учреждений не закончилось. Две недели назад Майя Санду посетила заседание Высшего совета магистратуры и пригрозила членам ВСМ увольнениями, если они в ближайшее время не отправят в отставку некоторых судей. После этого были уволены несколько судей, в том числе председатель Высшей судебной палаты Иона Друца и глава Кишиневского суда Раду Цуркану.
Депутаты альянса ПСРМ-ACUM намерены изменить и Закон о прокуратуре. Однако по этому вопросу у них возникли разногласия. Майя Санду хочет, чтобы Генеральную прокуратуру возглавил европейский прокурор, а социалисты настаивают, что генпрокурором должен стать только гражданин Молдовы. Между тем, на Парламентской ассамблее Совета Европы Андрей Нэстасе проголосовал за возвращение России права голоса в ПАСЕ, чем вызвал критику со стороны общества. Поступоком Нэстасе были возмущены и некоторые его коллеги по альянсу.
Раскритиковало общество и заявление нового министра иностранных дел Нику Попеску. Он назвал вооруженный конфликт на Днестре "гражданской войной". На днях альянс ПСРМ-ACUM обнародовал второй отчет Kroll. Редакция нашего телеканала его не получила, документ отправили только СМИ, которые поддерживают новую власть. При этом названия некоторых компаний были заблюрены, а список выгодополучателей отсутствовал.
Комментарии
- Майя Санду сложила полномочия депутата
- Павел Филип встретился с представителями территориальных организаций ДПМ в Кагуле, Кантемире и Леове
- Правительство не определилось с компенсациями для жильцов рухнувшего дома в Атаках
- Адриана Канду и Владимира Чеботаря не приняли в парламентскую комиссию по расследованию банковской аферы
- Публикация отчета Kroll-2 вызвала вал комментариев в социальной сети
- Бывший кандидат на пост башкана Гагаузии Сергей Чимпоеш опротестовал результаты выборов 30 июня
- Фракция Демократической партии требует заслушать в парламенте главу МИДЕИ
- В отчете Kroll 2 фигурируют имена многих известных политиков
- Альянс Санду-Додона не хочет сокращения числа депутатов
- Демократическая партия предлагает выдавать помощь пенсионерам дважды в год
- Билл Гейтс рассказал о магии и заклинаниях Стива Джобса
- Не думают, просто растут: у растений нет сознания, заключили учёные
- Apple тестирует биометрическую авторизацию для сайта iCloud
- В Кишиневе мужчина вырастил 50 кустов конопли во дворе своего дома
- Ученые объяснили внезапное исчезновение признаков жизни на Марсе
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
- В Чернобыльской зоне выросли гигантские цветы. ФОТО
- Известны подробности о молдаванине, который развращал детей на одесском курорте и записывал на видео
- Растения Чернобыля: почему им не страшна смертельная радиация?
- Жители Телешовки жалуются на фермера, который разбил сад слишком близко к селу и активно использует пестициды
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
- Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Комрату. ВИДЕО
- На Молдову вновь надвигается непогода: синоптики советуют гражданам быть предельно осторожными
- Появились подробности ограбления банка на Буюканах
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei