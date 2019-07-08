Вблизи Фалешт сгорел локомотив пассажирского поезда

Локомотив поезда Унгены - Бельцы загорелся минувшим вечером у села Скумпия Фалештского района.

Как сообщила Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям, пострадали два человека - машинист и его помощник. Их с отравлением угарным газом доставили в районную больницу Унген.

Пассажиры поезда покинули вагоны самостоятельно.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные. Локомотив поезда почти полностью сгорел.

Причины возгорания пока не установлены.