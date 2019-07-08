Исколесили Молдову за пять дней. Девять водителей электромобилей, которые отправились в путешествие по стране, вернулись накануне в Кишинев. В рамках марафона они проехали более тысячи километров.
"Трудность в том, что в нашей стране нет развитой инфраструктуры. Невозможно было зарядить девять автомобилей одновременно, заряжали по три. Отключалось электричество, вместо часа ждали два. Наша страна не готова обслуживать одновременно в одном место столько электромобилей", - поделилась участница марафона Ольга Цыпордей.
Еще одна трудность, с которой столкнулись участники марафона - неблагоприятная погода.
"В первый день марафона шел сильный дождь, было трудно. Мы хотели посетить самые красивые места страны", - отметил участник марафона Валерий Рашку.
Владельцы электромобилей говорят, что обслуживание такого транспорта обходится дешевле.
"У меня раньше был автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, я тратил в месяц до пяти тысяч леев. Сейчас расходы менее тысячи леев", - рассказал участник марафона Максим Абдуша.
На Площади Великого национального собрания участников марафона ожидали родные, а также люди, которые хотели больше узнать об электромобилях.
"Увидела по телевизору начало марафона. Я поняла, что в Молдове это новшество. Машина заряжается за четыре часа и проезжает 600 километров".
"Как я понял, до конца года появятся еще 20 станций для зарядки батарей. Появится инфраструктура, появится больше машин".
Цель марафона, говорят организаторы, привлечь внимание на экологичность такого транспорта и необходимость создания в стране инфраструктуры для обслуживания электромобилей.
"Мы убедились, что инфраструктура на начальном этапе развития, слишком мало розеток. Знаю, что есть программа, которую скоро начнут внедрять. Думаю, через полгода сможем говорить о более развитой системе. Сейчас предпринимаются первые шаги, но этого мало", - добавил участник марафона Илья Тома.
В Молдове зарегистрировано более 200 электромобилей и 20 станций для подзарядки, большинство из них в Кишиневе. К концу этого года появятся еще 20. Их оборудуют в рамках проекта "Устойчивые зеленые города".
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