В Турции произошел взрыв на азотном заводе

После громкого взрыва в небе над заводом наблюдали клубы желто-оранжевого дыма. О жертвах и пострадавших не сообщается.

На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NTV.



Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны, передает Корреспондент.



Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.



Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления.



Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.