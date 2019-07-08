Американский астронавт Анна Фишер побывала в Кишиневе

Она стала первой женщиной-матерью, которой покорился космос. Американский астронавт Анна Фишер побывала в Кишиневе.

Анна Фишер мечтала о космосе с 12 лет. А первый значительный шаг навстречу мечте сделала во время учебы в медицинской школе Университета в Лос-Анжелесе.

"Один из друзей показал мне объявление, что НАСА набирает не только мужчин-пилотов, но и ученых. Было это в 1977 году", - рассказала астронавт Анна Фишер.

От воплощения мечты в реальность Анну Фишер еще отделяли семь долгих лет упорных тренировок.

"Я стала матерью, но продолжала готовиться к полету в космос. Кристина родилась в пятницу, а в понедельник я уже была в офисе", - поделилась Анна Фишер.

В свою первую космическую миссию Анна Фишер отправилась в 1984 году. Длилась она 192 часа. И задача перед астронавтами была стояла важная.

"Это была первая операция по спасению двух спутников. Нам удалось вернуть их на нужную орбиту", - отметила Фишер.

Уроженке Нью-Йорка и маме двоих детей в августе исполнится 70. Анна Фишер до сих пор работает. Она - менеджер команды разработчиков многоцелевого пилотируемого корабля "Орион".