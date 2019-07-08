Новый фильм о Человеке-пауке с рекордом возглавил кинопрокат США

Общая касса экранизации комиксов Marvel за неполную неделю составила $580 млн и уже окупила производственный бюджет в $160 млн.

Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" возглавил американский и международный прокаты по итогам прошедших выходных. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 8 июля.

В Северной Америке фильм заработал впечатляющие $185 млн в дебютный выходные, а в мировом – еще $395. Общая касса экранизации комиксов Marvel составила $580 млн и уже с лихвой окупила производственный бюджет в $160 млн, передает Корреспондент.

Также новый фильм о "Человеке-пауке" установил рекорд по сборам среди фильмов, стартовавших во вторник – $39,3 млн долларов.

На втором месте оказался анимационный фильм "История игрушек 4", собравший в свои третьи выходные $34,3 млн. Мировые сборы достигли $650 млн. А третье осталось за музыкальной комедией под названием "Вчера", финишировавшей с результатом $10,7 млн.

Также стоит отметить, что мировые сборы экранизации комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" превысили $2,772 млрд. Таким образом, блокбастеру не хватает лишь $16 млн, чтобы опередеить Аватар и стать самым кассовым фильмом в истории.