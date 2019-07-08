СМИ: у Китая появился собственный марсоход

Китай объявил об окончании строительства марсохода. Аппарат планируют использовать в первой миссии КНР к Марсу. Она намечена на 2020 год и включает в себя выход, вращение на орбите, посадку и перемещение по Красной планете.

Основная задача зонда заключается в поиске признаков жизни на Марсе. Об этом изданию Global Times рассказал руководитель Китайской лунной программы Оуян Цзыюань. Кроме того, при помощи марсохода ученые намерены выяснить, возможно ли в будущем обустроить планету для проживания людей, передает 360.

Китайский аппарат будет изучать атмосферу, ландшафт, геологические и характеристики магнитного поля Красной планеты. Полученные данные могут дать представление о происхождении и эволюции как самого Марса, так и всей Солнечной системы.