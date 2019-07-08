Продюсер Артур Браунер скончался в возрасте 100 лет

В Берлине в возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер польского происхождения Артур Браунер.

На его киностудии Central Cinema Company-Studios были сняты около 700 фильмов. Браунер был продюсером многих фильмов, среди которых "Бравый солдат Швейк", "Девушки в униформе", "Европа, Европа", передает Вести.

Еврей по происхождению он посвятил большое количество работ Холокосту и судьбе его жертв. Одной из его продюсерских работ был германско-белорусский фильм "Бабий яр" о двухдневном расстреле евреев в Киеве в 1941 году. Картина стала обладателем "Золотого глобуса".