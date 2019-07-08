СМИ: За последние 15 лет Индонезия лишилась почти 30 тысяч гектаров земли

Утерянную территорию по размерам можно сравнить со столицей государства Джакартой. Эрозия береговой линии, вызванная изменением климата и вырубкой мангровых лесов, привела к потере более 30 тысяч гектаров земель Индонезии за последние 15 лет. Об этом сообщает издание Jakarta Post.

Как уточняется, сильнее всего от эрозии пострадали центральный и восточный регионы острова Ява и северо-восток острова Сулавеси. На некоторых участках этих районов морские пляжи ежегодно теряют до четырёх метров ширины.

Утерянную территорию по размерам можно сравнить со столицей государства. Для страны это весьма тревожный сигнал, так как около 60% её населения проживает на побережье, там же размещено около 80% объектов промышленности, передает lenta.

Правительство предпринимает ряд мер для защиты прибрежных зон. В рамках усилий, направленных на изменение пугающей тенденции, начали строить специальные бетонные конструкции, дамбы, также Министерство по морским делам и рыболовству занимается развитием "зелёных" территорий.

По предварительным данным, весь комплекс принимаемых мер должен помочь восстановить около 1025 гектаров прибрежных районов.

— Правительству необходимо подключить все стороны (для ликвидации возникшей ситуации. ): региональные администрации, гражданское общество и общеобразовательные учреждения. Нужно начать восстанавливать мангровые леса, так как они не только защищают окружающую среду, но и приносят пользу экономике страны, — заявил исследователь Бандунгского технологического института Арми Сусанди.

Оценивая текущую ситуацию, учёные заявляют, что для спасения почвы от эрозии нужно приложить ещё больше усилий.