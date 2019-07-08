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Гороскоп на неделю: астрологи назвали главного счастливчика среди знаков Зодиака
// фото: из открытых источников
10:04, 08 Jul 2019
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Тельцу улыбнется Фортуна, а Льва попытаются оклеветать, говорится в астропрогнозе.

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 8-14 июля, передает УНИАН.

ОВЕН. Появляются прекрасные перспективы у тех, кто посвящает много сил и внимания карьерному росту. Все ваши действия будут по-достоинству оценены руководством. Оптимистичный настрой станет двигателем и в остальных сферах жизни.

ТЕЛЕЦ. Смело можете решаться на всяческие эксперименты. Фортуна повернулась к вам лицом и в ближайшее время не собирается менять планы, так что не упустите свой шанс. Будьте терпимее в отношениях с детьми и родственниками старшего возраста.

БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие попытаются нагрузить ваши хрупкие плечи своими проблемами, поэтому ваша задача сейчас заключается в том, чтобы вовремя сказать «нет». Не бойтесь, что кто-то будет огорчен отказом — берегите силы, которые вам очень нужны для великих дел.

РАК. Желание продемонстрировать свое превосходство над окружающими будет подчас столь огромным, что удержаться от этого окажется весьма сложно. И все же постарайтесь не делать этого, если хотите сохранить с коллегами и партнерами хорошие отношения.

ЛЕВ. Ваше мнение может быть достаточно ценным для друзей и знакомых, так что не стесняйтесь его высказывать. Позаботьтесь, однако, о своей репутации, поскольку недостатка в тех, кто хочет очернить хорошего человека, все еще достаточно.

ДЕВА. Браться за решение слишком сложных задач звезды вам в ближайшее время не рекомендуют. Лучше поразмыслить над своими планами на будущее, взвесить все «за» и «против». Неплохо также заняться повышением образовательного уровня. 

ВЕСЫ. Благодаря уверенности в себе, спокойствию, такту сумеете отстоять собственную точку зрения в дискуссии с самыми заядлыми спорщиками. Кто-то, возможно, обвинит вас в несговорчивости, но вы лишь демонстрируете свои знания, опыт и профессионализм.

СКОРПИОН. В вашей голове роится масса ценных идей, но донести хотя бы одну из них руководству окажется достаточно сложно. Возможно, этим лучше не заниматься сейчас, отложив все до лучших времен и уделить время себе, любимому.

СТРЕЛЕЦ. Наблюдательность и проницательность, характерные для вас, достигнут небывалых границ, но не торопитесь во что бы то ни стало делиться своими открытиями с окружающими. Вас, мягко говоря, могут не понять и обвинить в пустословии.

КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, что вам придется буквально разрываться между тем, что необходимо делать, и тем, что хотелось бы. Видимо, более правильным будет на первое место поставить свою репутацию, чем материальные интересы.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит слишком уж сильно переживать по поводу того, что ситуация выходит из-под вашего контроля. Она как выйдет из-под него, так и вернется — работы вам хватит, были бы силы. Больше внимания уделяйте собственной персоне.

РЫБЫ. Планы на ближайшее будущее, которые вы построили, отличаются изобретательностью, что, конечно же, поможет вам добиться своего при любом раскладе. Старайтесь не игнорировать приглашения знакомых, хотя вам и захочется уединения.

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