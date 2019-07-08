Тельцу улыбнется Фортуна, а Льва попытаются оклеветать, говорится в астропрогнозе.
Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе, 8-14 июля, передает УНИАН.
ОВЕН. Появляются прекрасные перспективы у тех, кто посвящает много сил и внимания карьерному росту. Все ваши действия будут по-достоинству оценены руководством. Оптимистичный настрой станет двигателем и в остальных сферах жизни.
ТЕЛЕЦ. Смело можете решаться на всяческие эксперименты. Фортуна повернулась к вам лицом и в ближайшее время не собирается менять планы, так что не упустите свой шанс. Будьте терпимее в отношениях с детьми и родственниками старшего возраста.
БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие попытаются нагрузить ваши хрупкие плечи своими проблемами, поэтому ваша задача сейчас заключается в том, чтобы вовремя сказать «нет». Не бойтесь, что кто-то будет огорчен отказом — берегите силы, которые вам очень нужны для великих дел.
РАК. Желание продемонстрировать свое превосходство над окружающими будет подчас столь огромным, что удержаться от этого окажется весьма сложно. И все же постарайтесь не делать этого, если хотите сохранить с коллегами и партнерами хорошие отношения.
ЛЕВ. Ваше мнение может быть достаточно ценным для друзей и знакомых, так что не стесняйтесь его высказывать. Позаботьтесь, однако, о своей репутации, поскольку недостатка в тех, кто хочет очернить хорошего человека, все еще достаточно.
ДЕВА. Браться за решение слишком сложных задач звезды вам в ближайшее время не рекомендуют. Лучше поразмыслить над своими планами на будущее, взвесить все «за» и «против». Неплохо также заняться повышением образовательного уровня.
ВЕСЫ. Благодаря уверенности в себе, спокойствию, такту сумеете отстоять собственную точку зрения в дискуссии с самыми заядлыми спорщиками. Кто-то, возможно, обвинит вас в несговорчивости, но вы лишь демонстрируете свои знания, опыт и профессионализм.
СКОРПИОН. В вашей голове роится масса ценных идей, но донести хотя бы одну из них руководству окажется достаточно сложно. Возможно, этим лучше не заниматься сейчас, отложив все до лучших времен и уделить время себе, любимому.
СТРЕЛЕЦ. Наблюдательность и проницательность, характерные для вас, достигнут небывалых границ, но не торопитесь во что бы то ни стало делиться своими открытиями с окружающими. Вас, мягко говоря, могут не понять и обвинить в пустословии.
КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, что вам придется буквально разрываться между тем, что необходимо делать, и тем, что хотелось бы. Видимо, более правильным будет на первое место поставить свою репутацию, чем материальные интересы.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит слишком уж сильно переживать по поводу того, что ситуация выходит из-под вашего контроля. Она как выйдет из-под него, так и вернется — работы вам хватит, были бы силы. Больше внимания уделяйте собственной персоне.
РЫБЫ. Планы на ближайшее будущее, которые вы построили, отличаются изобретательностью, что, конечно же, поможет вам добиться своего при любом раскладе. Старайтесь не игнорировать приглашения знакомых, хотя вам и захочется уединения.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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