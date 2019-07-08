Майя Санду сложила полномочия депутата

Премьер-министр Майя Санду сложила мандат депутата парламента из-за несовместимости должностей. Об этом глава кабмина заявила на своей страничке в Facebook.

Министр внутренних дел Андрей Нэстасе, который также был избран депутатом на выборах 24 февраля, должен будет подать в отставку с поста парламентария. Это предстоит сделать и министру просвещения, культуры и науки Лилиане Николаеску-Онофрей.

Следует отметить, что статья 70 Конституции Республики Молдова предусматривает, что должность депутата несовместима с выполнением любой другой оплачиваемой функции, за исключением дидактической и научной деятельности.

Напомним, Майя Санду и Андрей Настасе и Лилиана Николаеску-Онофрей принесли присягу как члены правительства 8 июня. Закон о статусе депутата парламента (ст.№5) предусматривает, что: "Депутат, находящийся в положении несовместимости, обязан в течение 30 дней после признания мандата подать в отставку с должности, несовместимой с депутатским мандатом".