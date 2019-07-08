Трагическая авария в США: погиб гражданин Молдовы

24-летний гражданин Молдовы скончался в США в результате серьезной аварии. ДТП произошло в ночь с 3 на 4 июля в городе Рокпорт, штат Арканзас.

Парень работал дальнобойщиком, в какой-то момент он остановился на обочине. Буквально через несколько мгновений его сбила машина, а виновник случившегося покинул место происшествия.

После столкновения молдаванин умер.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Друзья Михая Портяна обращаются к гражданам с просьбой помочь родителям погибшего привести домой их единственного сына.

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