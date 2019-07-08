Перерывы в водоснабжении в столице

Потребители по ул. Мирчешть 23/1, 8-58, в том числе в номерах с дробью, и на шоссе Балкань 7 в столице останутся во вторник, 9 июля, без воды. Водоснабжение будет прекращено с 09.00 до 17.00.

По данным "Apă-Canal Chișinău”, в связи с выполнением работ, запланированных компанией "Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, что приведет к прекращению водоснабжения по указанным адресам, передает IPN.

После завершения работ, поставка воды возобновиться по запланированным параметрам. Для получения дополнительной информации потребители могут обратиться в Центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.