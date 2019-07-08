Ученые выдвинули теорию, которая может объяснить исчезновение большого количества недавно обнаруженного на планете метана.
В Орхусском университете в Дании ученые смогли объяснить исчезновение признаков жизни, найденных на Марсе. Об этом сообщает Science Alert.
Признаком жизни на Марсе считают метан, который недавно удалось там найти. Но элемент внезапно исчез из атмосферы Красной планеты.
Специалисты нашли возможное тому объяснение. Во-первых, концентрация метана на Марсе колеблется в зависимости от сезона. Она может быть 0,24 части на миллиард зимой до 0,65 части на миллиард летом, передает Корреспондент.
Во-вторых, ученые нашли отдельные области на поверхности планеты, где периодически высвобождается метан. Одной из причин возникновения этого газа, как раз считают жизнедеятельность живых организмов или распад их останков.
Резкое исчезновение метана ученые объясняют ветровой эрозией. Она окисляет минералы на поверхности планеты, а метан ионизируется в метил, метилен и карбин. Последние соединения связываются с другими атомами на поверхности минеральных пород.
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