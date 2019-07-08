Apple тестирует биометрическую авторизацию для сайта iCloud

Браузерная версия облачного сервиса Apple — iCloud.com — в будущих версиях операционных систем компании будет поддерживать биометрическую авторизацию. Вход можно будет подтвердить с устройства, поддерживающего Touch ID или Face ID.

Нововведение обнаружили в бета-сервисях iOS, iPadOS и macOS Catalina. Если на устройстве с таким ПО зайти на iCloud.com, появится предложений залогиниться при помощи "биометрии", пишет 9to5mac.

Функция работает на iPhone и iPad со сканерами отпечатков пальцев или системой распознавания лица, а также на "макбуках" с Touch Bar и дактилоскопическим сканером, передает Вести.

При этом двухфакторной авторизации (если она включена для вашего Apple ID) не требуется, достаточно биометрического подтверждения. Чтобы попробовать функцию, необходимо установить бета-версию ПО на своё устройство и перейти по адресу beta.icloud.com.

Как ожидается, финальные версии iOS, iPadOS и macOS Catalina станут доступны для скачивания в начале осени.