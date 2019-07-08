Способность растений реагировать на окружающую среду заставила некоторых учёных считать это признаком сознания. Даже появилось такое понятие, как нейробиология растений, которое обрело своих сторонников и противников. Недавняя работа группы исследователей под руководством биолога Линкольна Тэиза (Lincoln Taiz) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, похоже, поставит точку в долгих спорах.
Многие люди считают само собой разумеющимся, что растения, у которых нет мозга или центральной нервной системы, не способны на сознание. Между тем растения не так уж просты, как кажутся на первый взгляд. Специалисты находят у них если не "признаки интеллекта", то как минимум поразительные способности, которые порой можно принять за признаки сознания. В частности, они могут общаться между собой, предупреждать друг друга об опасности и даже принимать сложные решения, передает Вести.
Эти умения специалисты, изучающие, по их словам, нейробиологию растений, объясняют тем, что эти организмы обладают особой формой сознания.
Так, защитница теории о наличии сознания у растений Моника Гальяно (Monica Gagliano) из Университета Западной Австралии провела эксперименты, после которых заявила, что растения способны обучаться. Эти данные навели её команду на мысль о том, что для этого растения должны обладать сознанием. Впрочем, с таким мнением согласны далеко не все.
Группа Тэиза, в которую вошли специалисты из США, Великобритании и Германии, в корне не согласна со сторонниками нейробиологии растений. Своё мнение учёные опубликовали в научном издании Trends in Plant Science. Они считают, что приверженцев теории сбили с толку "выдающиеся способности" растений, которые нередко удивляют биологов. Но в своей работе учёные приводят веские доводы против наличия сознания у зелёных насаждений. Собственно, название работы говорит само за себя: "Растения не обладают сознанием и не нуждаются в нём".
"Самое замечательное в научном сообществе заключается в том, что оно не отвергает автоматически такие [спорные] утверждения, если они, по всей видимости, подкреплены какими-то доказательствами. Мы знаем много вещей, которые казались очевидными на первый взгляд, но не обязательно являлись верными. По этой причине важно изучить доказательства и при необходимости повторить эксперименты или наблюдения, которые использовались для их получения", – объясняет Тэиз в интервью изданию Gizmodo.
В частности, группа Тэиза не согласилась с утверждением, что мозг и центральная нервная система не являются обязательным требованиям для сознания.
Биологам хорошо известно, что растения используют электрические сигналы для реакции на изменение освещённости, влажности, температуры, на механическую стимуляцию, нанесение повреждений и даже силу тяготения. В ответ они могут сворачивать листочки, изгибать ствол и действовать так, будто приняли сознательное решение.
Эти электрические сигналы у растений сравнивают с нервной системой у животных. Но Тэиз утверждает, что действия растений просто генетически запрограммированы.
Для подтверждения своей теории авторы недавней работы обратились к более раннему исследованию нейробиолога Тодда Файнберга (Todd Feinberg) и эволюционного биолога Джона Маллатта (Jon Mallatt). Последние провели широкий обзор анатомической, нейрофизиологической, поведенческой и эволюционной литературы, благодаря чему выдвинули гипотезу о том, как и когда развилось первичное сознание. Их модель описывает определённый уровень организационной сложности мозга, необходимый для наличия сознания.
Специалисты пришли к выводу, что единственными животными, которые могут удовлетворять критериям сознания, являются позвоночные, членистоногие и головоногие. Растений в этом списке не оказалось.
Группа Тэиза пошла ещё дальше, заявив, что растения не имеют необходимых "технических условий" для сознания. Более того, авторы работы показали, что с эволюционной точки зрения растениям оно и не требуется.
"Если есть животные, у которых нет сознания, то вы можете быть уверены, что у растений, у которых нет нейронов, не говоря уже о мозге, его тоже нет", – добавляет Тэиз.
По его словам, растения кажутся нам разумными благодаря своему генетически запрограммированному поведению. Сторонние наблюдатели могут принять его за осознанную реакцию и ошибочно её "очеловечить".
Как отмечает Алекс Джордан (Alex Jordan) из Института исследований поведения животных Макса Планка, который не участвовал в исследовании, на сегодняшний день нет доказательств сознания у растений. И хотя можно провести параллели между их физиологией и нейробиологией животных, они не являются эквивалентными системами, заключает он.
Хотя растения, возможно, и не осознают этого, авторы работы по-прежнему считают, что они достойны восхищения, уважения и изучения.
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