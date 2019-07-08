Билл Гейтс рассказал о магии и заклинаниях Стива Джобса

Американская компания Apple добилась успеха во многом благодаря уникальным способностям ее покойного основателя Стива Джобса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил один из создателей Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, Джобс мог сделать любую «умирающую» компанию самой дорогой в мире. Он якобы читал «заклинания» и пользовался какой-то магией, очаровывая людей, цитирует Гейтса Bloomberg.

Также основатель Microsoft отметил, что никогда больше не встречал таких мотивированных и талантливых людей, как Стив Джобс. И напомнил, как компания NeXT, которую в конце 80-х возглавлял основатель Apple, не могла продать ни одного компьютера в течение 12 месяцев, однако уже в 1997 году Apple выкупила NeXT, передает Известия.

24 июня основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».