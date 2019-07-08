В Португалии устроили традиционный парад с 16-килограммовыми коронами из хлеба и цветов

Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года.

В португальском городе Томар местные жители устроили традиционное шествие с огромными композициями на голове. Об этом говорится в сюжете ТСН.

16-килограммовые колонны из хлеба и цветов - пожертвования для христиан Святого Духа. Такие парады проходят в городе с 16 века каждые четыре года, передает Униан.

Тяжелые композиции носят на головах лишь женщины, одетые в белое. Мужчины же идут рядом и могут помочь лишь в случае необходимости.