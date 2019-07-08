В браузере Chrome появится "всемогущая" кнопка для того, чтобы поставить на паузу или возобновить воспроизведение любого видео. Нововведение под названием "глобальное управление медиа" заметили в ежедневной тестовой сборке (Canary) браузера Google.
После активации функции справа от поля ввода адреса/поиска рядом со "звёздочкой" для добавления страницы в закладки появляется кнопка с направленным вправо треугольником. Активна она только тогда, когда в какой-либо из вкладок играет звук или видео.
По нажатию на кнопку появляется панель с органами управления воспроизведением: кнопкой "пауза/воспроизвести" и кнопками переключения "назад" и "вперёд", передает Вести.
Новая функция пригодится, чтобы быстро остановить нежелательное видео с автовоспроизведением или управлять роликом на YouTube, не переключаясь на вкладку с ним. Недавно в Chrome убрали возможность выключить звук на вкладке простым кликом по значку громкоговорителя в её заголовке — вместо этого появится новая функция управления, которая, к сожалению, не работает в один клик. Пользователи Chrome по-прежнему могут навсегда заглушить сайт, выбрав соответствующую опцию в меню по правому клику на вкладке.
Как пишет Engadget, быстрый тест функции оставил смешанные впечатления.Она срабатывает и для звука, и для видео, но не на всех сайтах — например, роликами, играющими на самом Engadget, управлять не может.
Кроме того, часто функция просто перестаёт работать, то есть до её включения в финальную версию Chrome разработчикам предстоит основательно над ней поработать.
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