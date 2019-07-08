Жителя Кишинёва задержали за кражу в детском саду

Полиция задержала 38-летнего жителя столицы за кражу из детского сада, расположенного по улице Роз в коммуне Ставчены.

По данным правоохранительных органов, мужчина украл женскую сумку с документами и деньгами, принадлежавшими 37-летней сотруднице дошкольного учреждения.

Инцидент произошел 4 июня. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее украли сумку. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник свободно зашел в детсад, а увидев открытую дверь, украл сумку, оставленную без присмотра. С банковской карточки, которая была в сумке, были сняты деньги – 20980 леев.

В результате следственных мероприятий полиция задержала подозреваемого и доставила в инспекторат, где мужчина признал свою вину.

Сообщается, что задержанный ранее был судим за серию краж из офисов и детских садов в Кишиневе.

Во факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.