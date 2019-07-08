На одесские пляжи морем выбросило нефтепродукты. ВИДЕО

На одесских пляжах появилось неизвестное черное вещество, напоминающее нефтепродукты, сообщает Думская.

Волны вынесли на берег черное вещество, которое по запаху похоже на мазут. Отдыхающие отметили, что его очень сложно оттереть с тела.

"Не успела акватория одесского залива очиститься от сине-зеленых водорослей, как случилась новая напасть. Сегодня днем на одесские пляжи выбросило нефтепродукты, передает mig news.

Отдыхающие фиксируют загрязнения от Ривьеры до Новой Дофиновки. По словам отдыхающих, маслянистая жидкость имеет запах мазута и так просто не смывается с тела и одежды", - написали в издании.