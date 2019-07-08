Диетолог рассказала о вреде обычной кухонной соли

Диетолог Светлана Фус рассказала, сколько соли можно употреблять с пищей, чтобы оставаться здоровым. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она является необходимой, но в строго ограниченных количествах, передает MIG news.

Диетолог предупредила, что нужно помнить о том, что соль уже содержится во многих овощах, кашах, рыбе, сыре и хлебе.

"Соль заманивает также, как и сахар. Когда мы лакомимся чем-то соленым, в организме выделяется гормон удовольствия. Вот почему мы едим соли больше, чем нужно", - объяснила Светлана.

Также она отметила, что большое количество соли приводит к отекам, так как 1 грамм соли задерживает от 70 до 100 мл воды в организме.

Чтобы избежать излишнего употребления соли, диетолог порекомендовала не подсаливать блюда, в которых присутствуют уже соленые продукты: соленая рыба, фета, брынза и прочие.

Фус подчеркнула важность употребления достаточного количества воды на протяжении всего дня, и порекомендовала на досол продуктов использовать не более 5 грамм соли, что составляет дневную норму.