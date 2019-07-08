На севере Китая бушует лесной пожар

С огнем борются более 300 пожарных.

В лесу на территории автономного района Внутренняя Монголия (Китай) вспыхнул пожар, с огнем борются более 300 пожарных.

Два очага возгорания были обнаружены в северной части гор Большой Хинган, где находится крупнейшая зона девственных лесов Китая, передает Синьхуа.

Местный лесной массив в основном состоит из монгольских сосен и даурских лиственниц. Площадь возгорания еще предстоит оценить. На место пожара прибыли дополнительные пожарные бригады, однако густые заросли препятствуют доступу к очагу возгорания, передает Униан.

Напомним, в американском штате Аризона за 10 дней лесной пожар распространился на территории площадью 152,8 кв. км.