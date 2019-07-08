В Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом

По меньшей мере 29 человек погибли и еще 17 получили травмы в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе в индийском городе Агра. Об этом сообщает телеканал News18 в понедельник, 8 июля.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал. Отмечается, что водитель мог заснуть за рулем, передает Корреспондент.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Спасательная операция продолжается.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх выразил свои соболезнования в связи с аварией и велел местным органам власти оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.